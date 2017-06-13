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    В Азербайджане предлагается развивать города, способные составить конкуренцию Баку

    В стране необходимо развивать регионы в целях устранения трудностей, вызванных массовым сосредоточением населения на Абшероне

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане необходимо развивать регионы в целях устранения трудностей, к которым приводит массовое сосредоточение населения на Абшероне.

    Как сообщает Report, об этом говорилось на научно-практической конференции "Научно-практическое обоснование использования кадастровых и географических данных в земельном управлении в Азербайджане".

    "Для урегулирования проблем, вызванных массовым расселением на Абшероне, в первую очередь, необходимо развивать города (Гянджа, Мингячевир), способные составить конкуренцию Баку. В регионах целесообразно развивать трудоемкие отрасли, в частности, легкую и обрабатывающую промышленности, металлургию", - сказано на мероприятии.

    Отметим, что около 30% общего и половина городского населения страны сосредоточена на Абшероне. 

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