В Азербайджане предлагается развивать города, способные составить конкуренцию Баку

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане необходимо развивать регионы в целях устранения трудностей, к которым приводит массовое сосредоточение населения на Абшероне.

Как сообщает Report, об этом говорилось на научно-практической конференции "Научно-практическое обоснование использования кадастровых и географических данных в земельном управлении в Азербайджане".

"Для урегулирования проблем, вызванных массовым расселением на Абшероне, в первую очередь, необходимо развивать города (Гянджа, Мингячевир), способные составить конкуренцию Баку. В регионах целесообразно развивать трудоемкие отрасли, в частности, легкую и обрабатывающую промышленности, металлургию", - сказано на мероприятии.

Отметим, что около 30% общего и половина городского населения страны сосредоточена на Абшероне.