О нас

В Азербайджане предлагается пересмотреть тарифы на питьевую воду

В Азербайджане предлагается пересмотреть тарифы на питьевую воду В Азербайджане предлагается пересмотреть тарифы на питьевую воду.
Инфраструктура
10 марта 2023 г. 16:13
В Азербайджане предлагается пересмотреть тарифы на питьевую воду

В Азербайджане предлагается пересмотреть тарифы на питьевую воду.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя ОАО "Азерсу" Этибар Мамедов на брифинге на тему "Причины нехватки воды в стране и текущая ситуация".

По его словам, питьевая вода в стране продается по цене ниже себестоимости.

"Низкие тарифы препятствует рентабельной работе учреждения, а реконструкция осуществляется за счет средств государственного бюджета. Если тарифы будут соответствовать тарифам, применяемым в развитых странах мира, то станет возможным рентабельное функционирование учреждения".

Э.Мамедов отметил, что "Азерсу" разрабатывает программу для пересмотра тарифов в будущем, но решение принимается Тарифным советом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Drinking water tariffs may be revised in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda içməli suyun tariflərinə yenidən baxılması təklif edilir

Самое читаемое

В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
4 марта 2023 г. 05:42
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
5 марта 2023 г. 14:53
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
6 марта 2023 г. 06:43
Есть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
ВидеоЕсть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
6 марта 2023 г. 11:45
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
7 марта 2023 г. 06:15
В Баку супруги пострадали в ДТП
В Баку супруги пострадали в ДТП
8 марта 2023 г. 08:34
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
8 марта 2023 г. 13:30
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
9 марта 2023 г. 11:24
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
9 марта 2023 г. 16:30
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
9 марта 2023 г. 22:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi