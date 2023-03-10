В Азербайджане предлагается пересмотреть тарифы на питьевую воду

В Азербайджане предлагается пересмотреть тарифы на питьевую воду.

В Азербайджане предлагается пересмотреть тарифы на питьевую воду.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя ОАО "Азерсу" Этибар Мамедов на брифинге на тему "Причины нехватки воды в стране и текущая ситуация".

По его словам, питьевая вода в стране продается по цене ниже себестоимости.

"Низкие тарифы препятствует рентабельной работе учреждения, а реконструкция осуществляется за счет средств государственного бюджета. Если тарифы будут соответствовать тарифам, применяемым в развитых странах мира, то станет возможным рентабельное функционирование учреждения".

Э.Мамедов отметил, что "Азерсу" разрабатывает программу для пересмотра тарифов в будущем, но решение принимается Тарифным советом.