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В Азербайджане построят новое судно типа Ro-Pax

В Азербайджане построят новое судно типа Ro-Pax Между ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) и ООО "Бакинский судостроительный завод" подписан договор о строительстве еще одного судна-парома типа Ro-Pax для перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов.
Инфраструктура
22 декабря 2022 г. 16:42
В Азербайджане построят новое судно типа Ro-Pax

Между ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) и ООО "Бакинский судостроительный завод" подписан договор о строительстве еще одного судна-парома типа Ro-Pax для перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ASCO.

Документ подписали председатель правления ASCO Рауф Велиев и председатель правления завода Эльшад Нуриев.

На церемонии подписания отметили, что новое судно-паром аналогично по типу с суднами-паромами "Азербайджан" и "Зарифа Алиева". Новое судно позволит перевозить 100 пассажиров, 56 вагонов-чанов или 46 полувагонов, или 50 полуприцепов.

Длина судна-парома составит 154,5 метра, ширина – 17,7 метра. Постоянный экипаж будет состоять из 30 человек.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda Ro-Pax tipli yeni gəmi inşa ediləcək

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