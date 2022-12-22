В Азербайджане построят новое судно типа Ro-Pax

Между ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) и ООО "Бакинский судостроительный завод" подписан договор о строительстве еще одного судна-парома типа Ro-Pax для перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов.

Между ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) и ООО "Бакинский судостроительный завод" подписан договор о строительстве еще одного судна-парома типа Ro-Pax для перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ASCO.

Документ подписали председатель правления ASCO Рауф Велиев и председатель правления завода Эльшад Нуриев.

На церемонии подписания отметили, что новое судно-паром аналогично по типу с суднами-паромами "Азербайджан" и "Зарифа Алиева". Новое судно позволит перевозить 100 пассажиров, 56 вагонов-чанов или 46 полувагонов, или 50 полуприцепов.

Длина судна-парома составит 154,5 метра, ширина – 17,7 метра. Постоянный экипаж будет состоять из 30 человек.