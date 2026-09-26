В Азербайджане подготовлено для инвестиций более 3 млн м² стройплощади
Инфраструктура
- 26 сентября, 2026
- 12:14
Государственный комитет по градостроительству и архитектуре на данный момент подготовил для инвестиций более 3,2 млн кв.м строительной площади.
Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по управлению проектами на освобожденных территориях Госкомитета Рамиль Джахангиров на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.
По его словам, комитет одобрил строительство более 17 000 квартир. Сотни тысяч кв. м земли находятся на разных этапах проектирования, добавил он.
Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 3 milyon kvadratmetrdən çox tikinti sahəsi investisiyalar üçün hazırlanıb
Azerbaijan prepares over 3.2 million square meters of construction land for investment
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