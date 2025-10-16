В Азербайджане пассажиры смогут получить справку о задержке поезда для работы
Инфраструктура
- 16 октября, 2025
- 12:15
В Азербайджане граждане, опоздавшие на работу из-за задержки поезда, могут получить официальную справку для предъявления на рабочем месте.
Как сообщили Report в АЖД, для этого достаточно обратиться к дежурному на вокзале.
"Задержки могут происходить по техническим причинам, из-за погодных условий или в случае чрезвычайных ситуаций", - пояснили в ведомстве.
Эта мера позволит пассажирам избежать возможных недоразумений на работе.
Последние новости
13:05
Фото
Президент принял верительные грамоты новоназначенного посла Египта в АзербайджанеВнешняя политика
13:05
МИД Грузии выразит ноту протеста ОБСЕ в связи с действиями ВалтоненВ регионе
13:00
В столице Испании во время беспорядков задержаны 15 человекДругие страны
12:55
Завтра в Азербайджане ожидаются ливниЭкология
12:53
Фото
Казначейские агентства Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничествеФинансы
12:51
В Сирии подорвали автобус с охраной нефтяного объекта, есть погибшиеДругие страны
12:36
Посол: Нидерланды намерены сотрудничать с Азербайджаном в политической и экономической сферахВнешняя политика
12:35
Азербайджанская компания построит завод по производству консервов в УзбекистанеБизнес
12:34