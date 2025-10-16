В Азербайджане пассажиры смогут получить справку о задержке поезда для работы

В Азербайджане граждане, опоздавшие на работу из-за задержки поезда, могут получить официальную справку для предъявления на рабочем месте.

Как сообщили Report в АЖД, для этого достаточно обратиться к дежурному на вокзале.

"Задержки могут происходить по техническим причинам, из-за погодных условий или в случае чрезвычайных ситуаций", - пояснили в ведомстве.

Эта мера позволит пассажирам избежать возможных недоразумений на работе.