    В Азербайджане пассажиры смогут получить справку о задержке поезда для работы

    Инфраструктура
    • 16 октября, 2025
    • 12:15
    В Азербайджане пассажиры смогут получить справку о задержке поезда для работы

    В Азербайджане граждане, опоздавшие на работу из-за задержки поезда, могут получить официальную справку для предъявления на рабочем месте.

    Как сообщили Report в АЖД, для этого достаточно обратиться к дежурному на вокзале.

    "Задержки могут происходить по техническим причинам, из-за погодных условий или в случае чрезвычайных ситуаций", - пояснили в ведомстве.

    Эта мера позволит пассажирам избежать возможных недоразумений на работе.

