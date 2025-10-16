Azərbaycanda qatarın ləngiməsinə görə işə gecikənlərə iş yerinə təqdim etmək üçün arayış veriləcək

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İnfrastruktur
    16 oktyabr, 2025
    • 11:42
    Əgər vətəndaş qatarın gecikməsi səbəbindən işə gecikibsə, bu zaman vağzal növbətçisinə yaxınlaşaraq iş yerinə təqdim etmək üçün arayış əldə edə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC sərnişinlərə müraciətində bildirib.

    "Texniki nasazlıq, hava şəraiti və eləcə də fövqəladə vəziyyətlər zamanı gecikmələr baş verə bilər", - deyə qurum bəyan edib.

