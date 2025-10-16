Azərbaycanda qatarın ləngiməsinə görə işə gecikənlərə iş yerinə təqdim etmək üçün arayış veriləcək
İnfrastruktur
- 16 oktyabr, 2025
- 11:42
Əgər vətəndaş qatarın gecikməsi səbəbindən işə gecikibsə, bu zaman vağzal növbətçisinə yaxınlaşaraq iş yerinə təqdim etmək üçün arayış əldə edə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC sərnişinlərə müraciətində bildirib.
"Texniki nasazlıq, hava şəraiti və eləcə də fövqəladə vəziyyətlər zamanı gecikmələr baş verə bilər", - deyə qurum bəyan edib.
