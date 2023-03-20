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В Азербайджане пассажироперевозки железнодорожным транспортом выросли на 57%

В Азербайджане пассажироперевозки железнодорожным транспортом выросли на 57% В январе-феврале текущего года железнодорожным транспортом в Азербайджане было перевезено 2,9 млн тонн грузов, 964,1 тыс. пассажиров.
Инфраструктура
20 марта 2023 г. 17:13
В Азербайджане пассажироперевозки железнодорожным транспортом выросли на 57%

В январе-феврале текущего года железнодорожным транспортом в Азербайджане было перевезено 2,9 млн тонн грузов, 964,1 тыс. пассажиров.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года грузоперевозки выросли на 14,6%, а пассажироперевозки - на 57%.

В среднем за отчетный период в сутки было загружено 195 вагонов, разгружено 406 вагонов.

В северном направлении объем погрузочных работ составил 8,9 тыс. тонн, в западном - 1,7 тыс. тонн, в южном - 0,5 тыс. тонн в сутки.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dəmir yolu nəqliyyatı ilə sərnişindaşıma 57 % artıb

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