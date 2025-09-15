В Азербайджане около 2 тыс. семей воспользовались арендой жилья с правом выкупа

На сегодняшний день в Азербайджане в рамках механизма аренды жилья с правом выкупа заключено 8 018 договоров, из которых 1 761 приходится на 2025 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд.

Напомним, что этот механизм применяется на основании указа президента Ильхама Алиева от 25 января 2019 года с целью улучшения жилищных условий граждан, не имеющих достаточных личных накоплений.

В целом более 60% граждан, улучшивших свои жилищные условия, воспользовавшись механизмом аренды с правом выкупа, составляют молодежь и молодые семьи.

До настоящего времени в рамках механизма аренды с правом выкупа фонд предоставил гражданам квартиры по 17 адресам. Из них 8 адресов находятся в городе Баку, 6 адресов в Абшеронском районе (3 адреса в городе Хырдалане, 3 адреса в поселках Масазыр, Сарай и Мамедли Абшеронского района), 3 адреса в городе Сумгайыте.