İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    Azərbaycanda bu il 2 minə yaxın ailə dövlətdən kirayəyə mənzil götürüb

    İnfrastruktur
    • 15 sentyabr, 2025
    • 17:01
    Azərbaycanda bu il 2 minə yaxın ailə dövlətdən kirayəyə mənzil götürüb

    Bu günə qədər Azərbaycanda satmaq öhdəliyi ilə kirayə mənzil mexanizmi çərçivəsində 8 018 müqavilə bağlanılıb ki, bunun da 1 761-i 2025-ci ilin payına düşüb. 

    "Report" bu barədə İpoteka və Kredit Zəmanət Fonduna istinadən xəbər verir.

    Xatırladaq ki, bu mexanizm Prezident İlham Əliyevin 25 yanvar 2019-cu il tarixli fərmanı əsasında, şəxsi yığımları yetərli olmayan vətəndaşların mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə tətbiq olunur.

    Ümumilikdə satmaq öhdəliyi ilə kirayə mexanizmindən faydalaraq mənzil şəraitini yaxşılaşdıran vətəndaşların 60 %-dən çoxu gənclər və gənc ailələrdir.

    İndiyə qədər satmaq öhdəliyi ilə kirayə mexanizmi çərçivəsində Fond vətəndaşlara 17 ünvanda mənzillər təqdim edib. Onlardan 8 ünvan Bakı şəhərində, 6 ünvan Abşeron rayonunda (Xırdalan şəhərində 3 ünvan, Abşeron rayonunun Masazır, Saray və Məmmədli qəsəbələrində 3 ünvan), 3 ünvan isə Sumqayıt şəhərində yerləşir.

    Təklif edilən mənzillər vətəndaşların istirahəti üçün geniş həyətyanı sahəyə malik, əsas infrastruktur obyektlərə (məktəb, bağça, səhiyyə ocaqları) yaxın komplekslərdə yerləşir. Bütün mənzillər yeni və müasir tikinti materiallarından istifadə olunmaqla təmir olunaraq, kombi isitmə sistemi (kombi cihazı daxil olmaqla), su, qaz, elektrik sayğacları ilə təchiz olunub, eyni zamanda mülkiyyət hüquqları dövlət qeydiyyatına alınıb.

    İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu kirayə mənzil

    Son xəbərlər

    17:10
    Foto

    Ramin Məmmədov Şabranda vətəndaşları qəbul edib

    Din
    17:08

    Bolqarıstan Rusiyaya etiraz edib

    Digər ölkələr
    17:05

    Azərbaycan neft koksunun ixracından qazancını 3 dəfə artırıb

    Energetika
    17:01

    Azərbaycanda bu il 2 minə yaxın ailə dövlətdən kirayəyə mənzil götürüb

    İnfrastruktur
    16:58

    Premyer Liqa: "Qarabağ" və "Neftçi"nin oyunlarını FIFA referiləri idarə edəcək

    Futbol
    16:57
    Foto

    Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasında Bilik Günü münasibətilə tədbir keçirilib

    Biznes
    16:57

    Yunanıstan klubunun baş məşqçisi köməkçiləri ilə birlikdə istefaya göndərilib

    Futbol
    16:54

    Tramp bu həftə Si Cinpin ilə danışıqlar aparacaq

    Digər ölkələr
    16:54

    "Benfika"nın baş məşqçisi: "Qarabağ"la matçda 3 xal qazanmağı hədəfləyirik"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti