О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане обсуждается возможность применения приложения IATA Travel Pass

В Азербайджане обсуждается возможность применения приложения IATA Travel Pass Внедрение IATA Travel Pass упростит процедуры проверки и минимизирует риски распространения коронавирусной инфекции
Инфраструктура
13 мая 2021 г. 13:45
В Азербайджане обсуждается возможность применения приложения IATA Travel Pass

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) совместно с правительством страны рассматривают возможность тестирования IATA Travel Pass - универсальной платформы, разработанной Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).

Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», IATA Travel Pass – мобильное приложение для проверки и аутентификации данных пассажира, всех национальных правил, касающихся требований к путешествиям.

Мобильное приложение позволит контролировать и проверять поток необходимой информации о тестировании и вакцинации при сотрудничестве между правительствами, авиакомпаниями, лабораториями и самими путешественниками.

На совещании, проведенном в формате видеоконференции и посвященном данному вопросу, приняли участие помощник президента Азербайджана Шахмар Мовсумов, руководство Национального авиаперевозчика Азербайджана и IATA.

На встрече было отмечено, что внедрение мобильного приложения будет способствовать безопасному открытию границ и восстановлению авиационного пассажиропотока к показателям до пандемии COVID-19.

«Мы успешно сотрудничаем с Международной ассоциацией воздушного транспорта на протяжении многих лет. Внедрение таких цифровых разработок, как IATA Travel Pass упрощает процедуры проверки и минимизирует риски распространения коронавирусной инфекции. Мы благодарим IATA, что оказались в числе первых авиакомпаний, которая станет применять данное решение», - отметил президент «Азербайджанских Авиалиний» Джахангир Аскеров.

«Мы гордимся сотрудничеством с правительством и национальным перевозчиком Азербайджана в рамках тестового внедрения приложения IATA Travel Pass. В процессе тестирования мы надеемся продемонстрировать, что подобные цифровые решения являются ключом к безопасному возобновлению международных авиаперелетов во время пандемии. Правительство Азербайджана помогает нам показать, что получение такого проездного на границе может принести пользу как самим пассажирам, так и авиакомпаниям, а также правительству страны», - отметил Ник Карин, старший вице-президент IATA по аэропортам, безопасности, пассажирским и грузовым перевозкам.

Более подробную информацию о том, как работает данное мобильное приложение, можно получить в видеоролике по ссылке: https://youtu.be/1NGWaT2xb84

В настоящее время авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» выполняет специальные рейсы по наиболее востребованным направлениям. Согласно мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией, все пассажиры на стойке регистрации должны предъявить справку с отрицательным результатом на COVID-19, полученным в течение 48 часов до вылета.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda IATA Travel Pass mobil əlavəsinin tətbiqi müzakirə edilib

Новости партнеров

Самое читаемое

Скончался народный артист Азербайджана Ариф Гулиев
Скончался народный артист Азербайджана Ариф Гулиев
7 мая 2021 г. 01:15
Открываются школы в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшероне
Открываются школы в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшероне
7 мая 2021 г. 20:55
Исполняющий песни на 6 языках азербайджанец получил приглашение на конкурс в Украине
ФотоИсполняющий песни на 6 языках азербайджанец получил приглашение на конкурс в Украине
8 мая 2021 г. 20:37
Имир Мамедли: Шеварнадзе считал Гейдара Алиева своим учителем, знатоком - ИНТЕРВЬЮ
ФотоИмир Мамедли: Шеварнадзе считал Гейдара Алиева своим учителем, знатоком - ИНТЕРВЬЮ
10 мая 2021 г. 13:39
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
7 мая 2021 г. 13:30
Интервью президента Азербайджана вызвало широкий резонанс в соцсетях
ФотоИнтервью президента Азербайджана вызвало широкий резонанс в соцсетях
7 мая 2021 г. 16:23
Президент SOCAR выступил на международном форуме в Туркменистане
ФотоПрезидент SOCAR выступил на международном форуме в Туркменистане
12 мая 2021 г. 11:59
Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
8 мая 2021 г. 16:26
В Украине почтили память Олега Бабака, убитого армянами в Губадлы
ФотоВ Украине почтили память Олега Бабака, убитого армянами в Губадлы
9 мая 2021 г. 17:44
В школах будут объединены малое и большое суммативное оценивание
В школах будут объединены малое и большое суммативное оценивание
8 мая 2021 г. 17:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi