В Азербайджане намерены сместить баланс грузоперевозок в пользу железнодорожного сообщения

Транспортная отрасль Азербайджана будет полностью переведена на электрическую тягу и альтернативные виды топлива к 2060 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития страны.

Отмечается, что транспортная сфера Азербайджана, на долю которой приходится около 13% совокупных парниковых выбросов страны (9,3 млн тонн CO₂ экв. по итогам 2022 года), пройдет поэтапную декарбонизацию.

Согласно стратегии, предполагается постепенный вывод из обращения транспортных средств, оснащенных двигателями внутреннего сгорания (ДВС). К 2060 году удельный вес электромобилей (EV) и экологичного транспорта в категории легковых автомобилей и городских автобусов составит 100%, а в секторе грузоперевозок данный показатель достигнет 75%. Запланирована полная электрификация всей сети железных дорог Азербайджана. В области морского транспорта намечен полный переход судов на метанол, а в авиационной сфере предусмотрено поэтапное внедрение устойчивого авиатоплива (SAF). Особо подчеркивается, что стратегия ориентирована на масштабное перераспределение грузопотоков с автомобильного транспорта на железнодорожные магистрали.