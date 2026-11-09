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    В Азербайджане намерены сместить баланс грузоперевозок в пользу железнодорожного сообщения

    Инфраструктура
    • 09 ноября, 2026
    • 16:41
    В Азербайджане намерены сместить баланс грузоперевозок в пользу железнодорожного сообщения

    Транспортная отрасль Азербайджана будет полностью переведена на электрическую тягу и альтернативные виды топлива к 2060 году.

    Как сообщает Report, об этом говорится в долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития страны.

    Отмечается, что транспортная сфера Азербайджана, на долю которой приходится около 13% совокупных парниковых выбросов страны (9,3 млн тонн CO₂ экв. по итогам 2022 года), пройдет поэтапную декарбонизацию.

    Согласно стратегии, предполагается постепенный вывод из обращения транспортных средств, оснащенных двигателями внутреннего сгорания (ДВС). К 2060 году удельный вес электромобилей (EV) и экологичного транспорта в категории легковых автомобилей и городских автобусов составит 100%, а в секторе грузоперевозок данный показатель достигнет 75%. Запланирована полная электрификация всей сети железных дорог Азербайджана. В области морского транспорта намечен полный переход судов на метанол, а в авиационной сфере предусмотрено поэтапное внедрение устойчивого авиатоплива (SAF). Особо подчеркивается, что стратегия ориентирована на масштабное перераспределение грузопотоков с автомобильного транспорта на железнодорожные магистрали.

    Транспортный сектор Железнодорожные перевозки
    Azərbaycanda yük daşımalarının avtomobil nəqliyyatından dəmir yoluna keçirilməsi planlaşdırılır
    Azerbaijan's transport sector to fully transition to electric traction, alternative fuels by 2060
    44 filmi
    44 filmi

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