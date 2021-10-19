В Азербайджане на транспортные средства будут установлены тахографы

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта разработало механизм, связанный с установкой тахографа (контроллера) на транспортных средствах, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов между город

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта разработало механизм, связанный с установкой тахографа (контроллера) на транспортных средствах, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов между городами и районами страны.

Как сообщает Report, об этом рассказала официальный представитель Государственной службы автомобильного транспорта Гюнай Алиева.

По ее словам, это произойдет в рамках "Государственной программы по безопасности дорожного движения на 2019-2023 годы".

"Эта практика существует в международных грузоперевозках. С помощью тахографа можно будет контролировать, сколько часов находится водитель за рулем, а также его поведение", - отметила Алиева.