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В Азербайджане на конкурс выставлены несколько регулярных автобусных маршрутов

В Азербайджане на конкурс выставлены несколько регулярных автобусных маршрутов Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта в рамках мер по повышению качества пассажирских перевозок выставляет на аукцион междугородние маршруты Баку-Мингячевир, Баку-Шамахы, Баку-Загатала, Баку-Ог
Инфраструктура
18 марта 2024 г. 18:30
В Азербайджане на конкурс выставлены несколько регулярных автобусных маршрутов

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта в рамках мер по повышению качества пассажирских перевозок выставляет на аукцион междугородние маршруты Баку-Мингячевир, Баку-Шамахы, Баку-Загатала, Баку-Огуз, Баку-Габала, Сумгайыт-Ялама (Хачмаз), Губа-Гусар, внутригородской столичный маршрут № 54, пригородные регулярные автобусные маршруты 123 и 156.

Как сообщает Report со ссылкой на AYNА, конкурс проводится в соответствии с законом “Об автомобильном транспорте”, “Порядком проведения конкурса на привлечение перевозчиков к регулярным внутригородским (внутрирайонным), междугородным (межрайонным) и международным пассажирским перевозкам автомобильным транспортом”, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 3 апреля 2009 года.

Документы принимаются до 17:00 16 апреля в AYNA (адрес: город Баку, улица Гаджи Мамедова, 5; Контактное лицо: Эльсевер Гадимов - тел.: 012-567-99-76, 050-855-53-55, электронная почта: [email protected]).

Предложения будут рассмотрены 7 мая.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bir neçə müntəzəm avtobus marşrutu müsabiqəyə çıxarılır

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