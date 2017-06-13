В Азербайджане на душу населения приходится 0,18 га посевной площади - ДОПОЛНЕНО

Первая новость опубликована в 11:54

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане недостаточно земельных ресурсов, на душу населения приходится 0,18 га посевной площади.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной академии наук Азербайджана Акиф Ализаде на научно-практической конференции "Научно-практическое обоснование использования кадастровых и географических данных в земельном управлении в Азербайджане".

"В странах СНГ этот показатель составляет 0,81 га. В Азербайджане посевные площади равны 20% общей территории республики. К примеру, в Украине это 80%. Мы должны максимально рационально использовать наши земельные ресурсы", - сказал А. Ализаде.

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По словам А. Ализаде, глобальные изменения климата не прошли мимо Азербайджана. На территории страны наблюдается больше солнечных дней. На каждый квадратный сантиметр территории страны приходится 116-150 килокалорий солнечной энергии.

"К примеру, в Германии меньше солнечных дней по сравнению с Азербайджаном. Однако в этой стране используется больше источников альтернативной энергии. В Азербайджане же число солнечных дней колеблется в пределах 2000-2800 часов. Средняя температура на территории страны повысилась на 0,5-1,4 градуса. Это создает благоприятные условия для теплолюбивых растений и позволят собирать урожай дважды в год", - добавил президент НАНА.