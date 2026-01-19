В Азербайджане морские грузоперевозки увеличились более чем на 5%

В 2025 году в Азербайджане объем морских грузоперевозок составил 9 млн 89,6 тыс. тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 468 тыс. тонн (на 5,4%) больше, чем в 2024 году.

Согласно информации, 47,5% груза составили нефтепродукты.

В 2025 году объем грузов, перевезенных хозяйствующими субъектами, действующими в транспортном секторе, составил 243,2 млн тонн. По данным, 3,7% груза перевезено морским транспортом.

За отчетный период количество пассажиров, перевезенных этим видом транспорта, сократилось на 2 900 человек (на 10,2%) по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составило 25,5 тыс. человек.