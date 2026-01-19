Azərbaycanda dəniz nəqliyyatı ilə yük daşımaları 5 %-dən çox artıb
İnfrastruktur
- 19 yanvar, 2026
- 17:24
Ötən il Azərbaycanda dəniz nəqliyyatı ilə daşınmış yüklərin həcmi 9 milyon 89,6 min ton təşkil edib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 468 min ton və ya 5,4 % çoxdur.
Məlumata əsasən, yüklərin 47,5 %-i neft məhsulları olub.
Qeyd edək ki, 2025-ci ildə nəqliyyat sektorunda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinin daşıdığı yüklərin həcmi 243,2 milyon ton olub. Yüklərin 3,7 %-i dəniz yolu ilə daşınıb.
Hesabat dövrü ərzində bu nəqliyyat növü ilə daşınmış sərnişinlərin sayı 2024-cü ilin müvafiq dövrünə nisbətən 2 900 nəfər və ya 10,2 % azalaraq 25,5 min nəfər olub.
