İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Azərbaycanda dəniz nəqliyyatı ilə yük daşımaları 5 %-dən çox artıb

    İnfrastruktur
    • 19 yanvar, 2026
    • 17:24
    Azərbaycanda dəniz nəqliyyatı ilə yük daşımaları 5 %-dən çox artıb

    Ötən il Azərbaycanda dəniz nəqliyyatı ilə daşınmış yüklərin həcmi 9 milyon 89,6 min ton təşkil edib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 468 min ton və ya 5,4 % çoxdur.

    Məlumata əsasən, yüklərin 47,5 %-i neft məhsulları olub.

    Qeyd edək ki, 2025-ci ildə nəqliyyat sektorunda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinin daşıdığı yüklərin həcmi 243,2 milyon ton olub. Yüklərin 3,7 %-i dəniz yolu ilə daşınıb.

    Hesabat dövrü ərzində bu nəqliyyat növü ilə daşınmış sərnişinlərin sayı 2024-cü ilin müvafiq dövrünə nisbətən 2 900 nəfər və ya 10,2 % azalaraq 25,5 min nəfər olub.

    “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC yükdaşıma Dövlət Statistika Komitəsi
    В Азербайджане морские грузоперевозки увеличились более чем на 5%

    Son xəbərlər

    18:00

    Portuqaliyada prezident seçkilərində ikinci tur təyin edilib

    Digər ölkələr
    17:48

    Azərbaycanda ötən il avtomobil nəqliyyatı ilə 2 milyarda yaxın sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    17:48

    Beynəlxalq axtarışa verilmiş 3 şəxs Rusiya və Qazaxıstandan Azərbaycana ekstradisiya edilib

    Hadisə
    17:46

    Azərbaycan güləşçiləri ilin ilk təlim-məşq toplanışlarına başlayıblar

    Fərdi
    17:40

    KİV: Azərbaycan ərazisindən keçməklə Rusiyadan Ermənistana maye qaz tədarükü gözlənilir

    Region
    17:36
    Foto
    Video

    Böyük qayıdışın böyük parçası: Ağdam və Füzulinin ailə-ailə, ev-ev, məktəb-məktəb bərpasından – REPORTAJ

    Qarabağ
    17:35

    Sabah Azərbaycanda güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    17:34
    Foto

    Vüqar Əhmədov Hacıqabul və Şirvandan olan vətəndaşları qəbul edib

    Energetika
    17:32
    Foto

    Azərbaycan və Çin şirkətləri birgə alüminium istehsalını müzakirə edib

    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti