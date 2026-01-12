Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане использование сточных вод достигнет 50% в ближайшие 4 года

    Инфраструктура
    • 12 января, 2026
    • 16:59
    В Азербайджане использование сточных вод достигнет 50% в ближайшие 4 года

    Использование сточных вод на пилотных территориях и в промышленном секторе Азербайджана достигнет 50% к 2029 году.

    Как сообщает Report, это отражено в "Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы", утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

    Согласно документу, в рамках программы первоначально системы повторного использования сточных вод будут внедрены в двух пилотных зонах, с последующим расширением до пяти. Основным исполнителем работ назначено Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана. Реализация этих мероприятий запланирована на 2026-2029 годы.

    сточные воды госпрограмма Азербайджан промышленный сектор
    Azərbaycanda növbəti 4 ildə tullantı su istifadəsi 50 %-ə çatdırılacaq

    Последние новости

    17:09

    ADSEA в ближайшие годы проведет капремонт магистральных водопроводов Кура–Баку и Огуз–Габала-Баку

    Инфраструктура
    17:09

    В Азербайджане температура воздуха понизится на 5-10°

    Экология
    17:07

    Азербайджан выдвинут на пост вице-президента Ассамблеи IRENA

    Энергетика
    17:06

    В Ташкентском университете создадут Учебно-исследовательский центр азербайджановедения

    Внешняя политика
    17:05

    Под персидским ковром: как протесты в Иране вскрывают системный кризис

    В регионе
    17:03

    Трамп заявил, что "спас НАТО"

    Другие страны
    17:02

    Шахин Мустафаев: Правобережный Тертерчайский оросительный канал будет реконструирован

    Инфраструктура
    16:59

    В Азербайджане использование сточных вод достигнет 50% в ближайшие 4 года

    Инфраструктура
    16:58

    Экс-премьер Грузии задержан и этапируется в пенитенциарное учреждение - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    Лента новостей