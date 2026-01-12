В Азербайджане использование сточных вод достигнет 50% в ближайшие 4 года

Использование сточных вод на пилотных территориях и в промышленном секторе Азербайджана достигнет 50% к 2029 году.

Как сообщает Report, это отражено в "Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы", утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, в рамках программы первоначально системы повторного использования сточных вод будут внедрены в двух пилотных зонах, с последующим расширением до пяти. Основным исполнителем работ назначено Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана. Реализация этих мероприятий запланирована на 2026-2029 годы.