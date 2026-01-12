В Азербайджане использование сточных вод достигнет 50% в ближайшие 4 года
Инфраструктура
- 12 января, 2026
- 16:59
Использование сточных вод на пилотных территориях и в промышленном секторе Азербайджана достигнет 50% к 2029 году.
Как сообщает Report, это отражено в "Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы", утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно документу, в рамках программы первоначально системы повторного использования сточных вод будут внедрены в двух пилотных зонах, с последующим расширением до пяти. Основным исполнителем работ назначено Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана. Реализация этих мероприятий запланирована на 2026-2029 годы.
