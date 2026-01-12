İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Azərbaycanda növbəti 4 ildə tullantı su istifadəsi 50 %-ə çatdırılacaq

    İnfrastruktur
    • 12 yanvar, 2026
    • 15:59
    2029-cu ilə qədər Azərbaycanda pilot ərazilərdə və sənaye sektorunda tullantı su istifadəsinin 50 %-ə çatdırılması planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin bu gün təsdiqlədiyi "Bakı şəhərində və Abşeron yarımadasında su təchizatı, yağış və tullantı suları sistemlərinin təkmilləşdirilməsinə dair 2026−2035-ci illər üçün Dövlət Proqramı"nda öz əksini tapıb.

    Sənədə əsasən, proqram çərçivəsində ilkin olaraq 2 pilot ərazidə tullantı su istifadısi təşkil ediləcək, daha sonra bunun 5 pilot ərazidə təşkili planlaşdırılır. İşlərin əsas icraçısı Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyidir. Bu işlərin 2026-2029-cu illəri əhatə etməsi gözlənilir.

