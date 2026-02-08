İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Region
    • 08 fevral, 2026
    • 13:48
    Əraqçi: İran nüvə silahı hazırlamağa can atmır

    İran nüvə silahı hazırlamağa can atmır, ölkənin əsl gücü təzyiqlərə müqavimət göstərmək və böyük dövlətlərin ağalığını qəbul etməməkdir.

    "Report" "Mehrnews"a istinadən xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi deyib.

    "Bizim "nüvə bomba"mız böyük dövlətlərə "yox" deməyə imkan verən gücdür", - Əraqçi bildirib. O, əlavə edib ki, İran hədə-qorxu və məcburiyyətə qarşıdır.

