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В Азербайджане фермерам могут выдавать субсидии за рациональное использование воды

В Азербайджане фермерам могут выдавать субсидии за рациональное использование воды Автоматизация процесса управления водными объектами, правильное ведение учета являются важнейшими вопросами.
Инфраструктура
12 октября 2021 г. 13:56
В Азербайджане фермерам могут выдавать субсидии за рациональное использование воды

Автоматизация процесса управления водными объектами, правильное ведение учета являются важнейшими вопросами.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Рафик Асланов на проходящем в Баку Германо-азербайджанском форуме по устойчивому развитию-2021, в этом году посвященном развитию водной инфраструктуры в Азербайджане.

По его словам, в будущем предлагается вынести на обсуждение вопрос субсидирования сферы водопользования: "Мы провели обсуждения вопроса с Министерством сельского хозяйства. Это приведет к экономному использованию воды каждым фермером в будущем. В настоящее время акционерному обществу выделяются средства, с помощью которых осуществляются ремонтно-строительные работы. Если эти средства выделять каждому фермеру, они будут использовать воду более экономно. В настоящее время это невозможно, однако проблема между поставщиками воды и ее покупателями должна быть устранена".

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