В Азербайджане фермерам могут выдавать субсидии за рациональное использование воды

Автоматизация процесса управления водными объектами, правильное ведение учета являются важнейшими вопросами.

Автоматизация процесса управления водными объектами, правильное ведение учета являются важнейшими вопросами.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Рафик Асланов на проходящем в Баку Германо-азербайджанском форуме по устойчивому развитию-2021, в этом году посвященном развитию водной инфраструктуры в Азербайджане.

По его словам, в будущем предлагается вынести на обсуждение вопрос субсидирования сферы водопользования: "Мы провели обсуждения вопроса с Министерством сельского хозяйства. Это приведет к экономному использованию воды каждым фермером в будущем. В настоящее время акционерному обществу выделяются средства, с помощью которых осуществляются ремонтно-строительные работы. Если эти средства выделять каждому фермеру, они будут использовать воду более экономно. В настоящее время это невозможно, однако проблема между поставщиками воды и ее покупателями должна быть устранена".