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В Азербайджане будут штрафовать на 100 манатов за въезд на автобусные полосы и велодорожки

В Азербайджане будут штрафовать на 100 манатов за въезд на автобусные полосы и велодорожки В Азербайджане будут штрафовать на 100 манатов за въезд на автобусные полосы и велодорожки.
Инфраструктура
24 июля 2024 г. 17:36
В Азербайджане будут штрафовать на 100 манатов за въезд на автобусные полосы и велодорожки

В Азербайджане водителей будут штрафовать на 100 манатов за въезд на автобусные полосы и велодорожки.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

"Установлена административная мера наказания за незаконное использование автобусных полос и велосипедных дорожек другими транспортными средствами.

Так, за каждое из этих административных нарушений будет взиматься штраф в размере 100 манатов, а также дополнительно сняты 2 балла.

За накопление водителями 20 и более баллов в течение года в связи с незаконным использованием полосы движения, предназначенной для автобусов, и велосипедной дорожки другими транспортными средствами, право управления транспортным средством ограничивается на срок в 6 месяцев", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda avtobus və velosiped zolağına daxil olanlar 100 manat cərimə ediləcək

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