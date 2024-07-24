В Азербайджане будут штрафовать на 100 манатов за въезд на автобусные полосы и велодорожки

В Азербайджане будут штрафовать на 100 манатов за въезд на автобусные полосы и велодорожки

В Азербайджане будут штрафовать на 100 манатов за въезд на автобусные полосы и велодорожки.

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В Азербайджане водителей будут штрафовать на 100 манатов за въезд на автобусные полосы и велодорожки. Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта. "Установлена административная мера наказания за незаконное использование автобусных полос и велосипедных дорожек другими транспортными средствами. Так, за каждое из этих административных нарушений будет взиматься штраф в размере 100 манатов, а также дополнительно сняты 2 балла. За накопление водителями 20 и более баллов в течение года в связи с незаконным использованием полосы движения, предназначенной для автобусов, и велосипедной дорожки другими транспортными средствами, право управления транспортным средством ограничивается на срок в 6 месяцев", - говорится в сообщении. Подпишитесь на наш Telegram канал