В Азербайджане построят крупнейший в стране ж/д мост

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ведет строительство железнодорожного моста через реку Хакари, который станет крупнейшим в стране.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ведет строительство железнодорожного моста через реку Хакари, который станет крупнейшим в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО, протяженность сооружения составит 418 метров, а ширина - 6,5 метра.

Работы ведутся в рамках строительства железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, фундамент которой был заложен 14 февраля прошлого года при участии президента Ильхама Алиева. Планируется, что реализация проекта будет завершена в конце следующего года.

Отметим, что ж/д линия односторонняя, длина по оси составляет 110,4 километра. На линии будут работать 9 станций, а именно Горадиз, Марджанлы, Махмудлу, Солтанлы, Гумлаг, Хакари, Миндживан, Бартаз, Агбенд.

В рамках проекта также будут введены в эксплуатацию 456 искусственных инженерных сооружений, 70 стрелочных переводов, линия связи и сигналирования протяженностью 110,4 километра.