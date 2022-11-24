О нас

В Азербайджане построят крупнейший в стране ж/д мост

В Азербайджане построят крупнейший в стране ж/д мост ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ведет строительство железнодорожного моста через реку Хакари, который станет крупнейшим в стране.
Инфраструктура
24 ноября 2022 г. 10:41
В Азербайджане построят крупнейший в стране ж/д мост

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ведет строительство железнодорожного моста через реку Хакари, который станет крупнейшим в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО, протяженность сооружения составит 418 метров, а ширина - 6,5 метра.

Работы ведутся в рамках строительства железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, фундамент которой был заложен 14 февраля прошлого года при участии президента Ильхама Алиева. Планируется, что реализация проекта будет завершена в конце следующего года.

Отметим, что ж/д линия односторонняя, длина по оси составляет 110,4 километра. На линии будут работать 9 станций, а именно Горадиз, Марджанлы, Махмудлу, Солтанлы, Гумлаг, Хакари, Миндживан, Бартаз, Агбенд.

В рамках проекта также будут введены в эксплуатацию 456 искусственных инженерных сооружений, 70 стрелочных переводов, линия связи и сигналирования протяженностью 110,4 километра.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan's largest railway bridge under construction
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın ən böyük dəmir yolu körpüsü tikilir

Самое важное

Генерал-лейтенант: Азербайджан сократил зависимость от российской оружейной промышленности
Генерал-лейтенант: Азербайджан сократил зависимость от российской оружейной промышленности
24 ноября 2022 г. 11:22
В Белграде подписаны азербайджано-сербские документы
ФотоВ Белграде подписаны азербайджано-сербские документы
23 ноября 2022 г. 20:29
Бесполезный участник ОДКБ - Армения, предающая своих союзников
Бесполезный участник ОДКБ - Армения, предающая своих союзников
23 ноября 2022 г. 17:55
Глава УМК: Содействуя миру в регионе, Азербайджан столкнулся с клеветнической пропагандой некоторых соседей
ФотоГлава УМК: Содействуя миру в регионе, Азербайджан столкнулся с клеветнической пропагандой некоторых соседей
23 ноября 2022 г. 11:23
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву
22 ноября 2022 г. 21:52
Президенты Азербайджана и Израиля провели телефонный разговор
Президенты Азербайджана и Израиля провели телефонный разговор
22 ноября 2022 г. 20:02
Миротворцы и турецко-российский мониторинговый центр проинформированы о минном поле в Сарыбаба
Миротворцы и турецко-российский мониторинговый центр проинформированы о минном поле в Сарыбаба
22 ноября 2022 г. 18:05
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
22 ноября 2022 г. 17:13
Госкомитет: Некоторые мечети в Шуше могут получить статус музея
Госкомитет: Некоторые мечети в Шуше могут получить статус музея
22 ноября 2022 г. 12:34
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi