В Азербайджане 76% населения доверяют госипотеке

Согласно итогам опроса, 58,2% респондентов отметили, что проживают в квартире, принадлежащей родственнику

Центр медиа-анализа (ЦМА) провел опрос с целью изучения уровня доверия населения Азербайджана к ипотечному кредитованию.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦМА, из 745 опрошенных респондентов 38% составили женщины, 62% - мужчины.

Согласно итогам опроса, 58,2% респондентов отметили, что проживают в квартире, принадлежащей родственнику, 19,1% - арендуют жилье, а 11,5% - в квартире, находящейся в частной собственности.

Владельцы жилья по линии Ипотечного и кредитного-гарантийного фонда составили 4,3% участников опроса, купившие квартиры по внутренней ипотеке строительной компании - 0,5%, через уполномоченные банки - 0,5%. Те, кто владеет недвижимостью на условиях социальной ипотеки, составляют 0,3% респондентов.

Согласно анализу ответов, 75,8% респондентов доверяют ипотеке, предоставляемой под государственные гарантии, 13,7% полагаются на внутреннее кредитование строительных компаний, а 10,5% - на ипотеку, предоставляемую внутренними кредитами банков. 88,5% опрошенных не считают целесообразным приобретать жилье в здании, строительство которого находится на начальном этапе (заложен фундамент), 11,5% готовы покупать жилье таким способом.