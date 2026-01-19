Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    В 2025 году число пассажиров бакинского метро сократилось на 1,4%

    Инфраструктура
    19 января, 2026
    • 16:56
    В 2025 году число пассажиров бакинского метро сократилось на 1,4%

    В 2025 году в Баку услугами метро воспользовались 226 млн 803,1 тыс. человек.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

    Согласно информации, это на 3 млн 119,8 тыс. человек (на 1,4%) меньше, чем в 2024 году.

    Bakı metrosundan istifadə edənlərin sayı ötən il 1 %-dən çox azalıb

