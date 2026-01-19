В 2025 году число пассажиров бакинского метро сократилось на 1,4%

В 2025 году в Баку услугами метро воспользовались 226 млн 803,1 тыс. человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, это на 3 млн 119,8 тыс. человек (на 1,4%) меньше, чем в 2024 году.