Bakı metrosundan istifadə edənlərin sayı ötən il 1 %-dən çox azalıb
İnfrastruktur
- 19 yanvar, 2026
- 16:35
Ötən il Bakıda metro nəqliyyatının xidmətlərindən istifadə etmiş sərnişinlərin sayı 226 milyon 803,1 min nəfər olub.
"Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Bu, 2024-cü illə müqayisədə 3 milyon 119,8 min nəfər və yaxud 1,4 % azdır.
