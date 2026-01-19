İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Bakı metrosundan istifadə edənlərin sayı ötən il 1 %-dən çox azalıb

    İnfrastruktur
    • 19 yanvar, 2026
    • 16:35
    Bakı metrosundan istifadə edənlərin sayı ötən il 1 %-dən çox azalıb

    Ötən il Bakıda metro nəqliyyatının xidmətlərindən istifadə etmiş sərnişinlərin sayı 226 milyon 803,1 min nəfər olub.

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Bu, 2024-cü illə müqayisədə 3 milyon 119,8 min nəfər və yaxud 1,4 % azdır.

    "Bakı Metropoliteni" QSC sərnişin daşıma
