В 2024 году завершится модернизация грузинского участка Баку-Тбилиси-Карс

Проекты модернизации железнодорожных магистралей в Грузии, в том числе железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) будут завершены в 2024 году.

Проекты модернизации железнодорожных магистралей в Грузии, в том числе железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) будут завершены в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в правительственной программе "Для строительства европейского государства".

"Это позволит значительно сократить время перевозки грузов между Азией и Европой, что является необходимым условием привлечения дополнительных грузопотоков через страну", – отмечает в программе.

Кроме того, проводятся исследования по развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения. С этой целью планируется оценить текущее состояние железнодорожной системы страны, подготовить анализ рынка для оценки спроса на пассажирские и грузовые железнодорожные услуги, а также разработать план железнодорожной сети для развития высокоскоростного железнодорожного движения.

Кроме того, в рамках проекта модернизации основной железнодорожной магистрали Тбилиси-Махинджаури предусматривается строительство 38 км нового участка и реконструкция существующего 23 км участка на Рикотском перевале. Уже завершено строительство шести тоннелей, протяженность одного из них составит 8,3 тыс. метров. При этом три тоннеля уже функционируют, а в трех – завершаются работы.