Узбекистан заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в рамках Среднего коридора

Делегация ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) встретилась с представителями ведущих компаний Узбекистана, оказывающих услуги грузоперевозок, в Ташкенте.

Как сообщает Report, узбекистанские грузоотправители выразили заинтересованность в сотрудничестве с АЖД и реализации совместных проектов по Среднему коридору, включая Евразийский транспортный маршрут.

В ходе встречи обсуждалось растущее стратегическое значение данного маршрута, транзитные возможности Азербайджана и перспективы развития межрегиональных грузоперевозок.

Была представлена подробная информация о современной железнодорожной и портовой инфраструктуре АЖД, а также о гибких и конкурентоспособных решениях для мультимодальных перевозок.

Стороны обменялись мнениями по вопросам увеличения объемов грузоперевозок, оптимизации логистических процессов и перспективам долгосрочного сотрудничества.