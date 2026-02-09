Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Узбекистан заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в рамках Среднего коридора

    Инфраструктура
    • 09 февраля, 2026
    • 19:18
    Узбекистан заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в рамках Среднего коридора

    Делегация ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) встретилась с представителями ведущих компаний Узбекистана, оказывающих услуги грузоперевозок, в Ташкенте.

    Как сообщает Report, узбекистанские грузоотправители выразили заинтересованность в сотрудничестве с АЖД и реализации совместных проектов по Среднему коридору, включая Евразийский транспортный маршрут.

    В ходе встречи обсуждалось растущее стратегическое значение данного маршрута, транзитные возможности Азербайджана и перспективы развития межрегиональных грузоперевозок.

    Была представлена подробная информация о современной железнодорожной и портовой инфраструктуре АЖД, а также о гибких и конкурентоспособных решениях для мультимодальных перевозок.

    Стороны обменялись мнениями по вопросам увеличения объемов грузоперевозок, оптимизации логистических процессов и перспективам долгосрочного сотрудничества.

    Узбекистан Азербайджан АЖД грузоперевозки
    Фото
    Özbəkistan Orta Dəhliz və Avrasiya Nəqliyyat Marşrutu üzrə birgə layihələrin həyata keçirilməsində maraqlıdır
    Ты - Король

    Последние новости

    19:31

    Пашинян будет участвовать в первом заседании Совета мира

    В регионе
    19:25

    Пашинян: Мы очень близки к тому, чтобы считать мир необратимым

    В регионе
    19:21

    США и Армения подписали соглашение о ядерном сотрудничестве в Ереване

    Другие
    19:18
    Фото

    Узбекистан заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в рамках Среднего коридора

    Инфраструктура
    19:07

    Уитакер опроверг слова Зеленского о дедлайне по завершению войны

    Другие страны
    19:01
    Фото

    Байрамов обсудил региональные процессы с делегацией еврейских организаций США

    Внешняя политика
    18:54
    Фото

    Азербайджан и Казахстан обсудили развитие сотрудничества между столицами

    Внешняя политика
    18:38

    СМИ: НАТО в ближайшие дни планирует начать миссию "Арктический часовой"

    Другие страны
    18:35

    Посольство США: Визит Венса в Баку подтверждает приверженность стран расширению сотрудничества

    Внешняя политика
    Лента новостей