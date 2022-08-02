Узбекистан предложил с участием Азербайджана запустить новый мультимодальный коридор

Министерство транспорта Узбекистана инициировало формирование нового мультимодального коридора "Турция – Кавказ – Центральная Азия – Южная Азия через Афганистан".

Министерство транспорта Узбекистана инициировало формирование нового мультимодального коридора "Турция – Кавказ – Центральная Азия – Южная Азия через Афганистан".

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, министр транспорта Илхом Махкамов выступил с данным предложением на проходящей сегодня в Ташкенте трехсторонней встрече министров Узбекистана, Азербайджана и Турции.

Как считает министр, необходимо совместными усилиями принять меры для развития грузоперевозок со странами Южной Азии. Для этого И.Махкамов предложил использовать возможность перевозки грузов через территорию Афганистана до Пакистана.

Узбекистанские перевозчики уже тестируют маршрут, начав доставку грузов автотранспортом через Афганистан.

Согласно статистике, объем грузоперевозок по маршруту "Пакистан — Афганистан — Узбекистан" существенно увеличился. Только за первое полугодие 2022 года объем перевезенных грузов вырос в 2,6 раза и составил 330 тысяч тонн.

За этот же срок в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился объем перевозки грузов между Узбекистаном и странами СНГ, Ближнего Востока, Кавказа и ЕС. Сейчас он составляет 52 тысячи тонн.