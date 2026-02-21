Утвержден План мероприятий по обеспечению рационального использования водных ресурсов в НАР Инфраструктура

В результате обстрела Харьковской области со стороны ВС РФ есть погибшие и раненые Другие страны

МВД: За сутки в Азербайджане изъято 20 единиц оружия Происшествия

С 23 февраля запускается автобусный рейс Сумгайыт-Лачын Инфраструктура

В Азербайджане более 92% строительных работ пришлось на долю частного сектора Экономика

Украина предлагает ЕС нефтепровод "Одесса-Броды" вместо поврежденной "Дружбы" Другие страны

ВС РФ за минувшую ночь ударили по Украине баллистической ракетой и 120 БПЛА Другие страны

В Баку стартовал Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу Индивидуальные