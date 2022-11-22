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"Utair" увеличил количество авиарейсов по направлению Самара – Баку

"Utair" увеличил количество авиарейсов по направлению Самара – Баку Российская авиакомпания "Utair" вводит в ноябре дополнительную частоту по направлению Самара – Баку и рейс будет осуществляться по вторникам.
Инфраструктура
22 ноября 2022 г. 13:45
Utair увеличил количество авиарейсов по направлению Самара – Баку

Российская авиакомпания "Utair" вводит в ноябре дополнительную частоту по направлению Самара – Баку и рейс будет осуществляться по вторникам.

Как передает Report со ссылкой на сообщение компании, рейсы по четвергам и воскресеньям также остаются в расписании.

Время отправки дополнительного рейса из Самары в 13:40, обратно — в 17:05. Время в пути составляет 2 часа 20 минут.

"Рейс в Азербайджан из Самары новый – мы открыли его летом этого года. Считаем важным развивать авиасообщение регионов со странами СНГ, поэтому сейчас увеличиваем количество рейсов по уже имеющимся маршрутам и планируем ввод новых рейсов", — прокомментировал президент "Utair -Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

В настоящее время "Utair" осуществляет авиарейсы в Баку из Москвы, Грозного, Самары, Уфы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Сургута, а также в Гянджу и Нахчыван — из Москвы.

Отметим, что авиакомпания обеспечивает пассажирские и грузовые перевозки в регионах России. В маршрутной сети "Utair" более 100 направлений. Основная задача — соединять прямыми рейсами Поволжье, Сибирь, Центральную Россию и Юг страны. За рубеж из регионов и столицы "Utair" летает в города Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, ОАЭ, Таджикистана, Турции и Узбекистана.

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Версия на английском языке Utair increases number of flights in Samara-Baku route
Версия на азербайджанском языке "Utair” Samara-Bakı istiqamətində uçuşların sayını artırıb

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