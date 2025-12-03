Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Услугой "Доступного метро" в Азербайджане за три года воспользовались 4 тыс. пассажиров

    Инфраструктура
    • 03 декабря, 2025
    • 14:33
    Услугой Доступного метро в Азербайджане за три года воспользовались 4 тыс. пассажиров

    За последние три года около 4 тыс. пассажиров воспользовались услугами бакинской подземки в рамках проекта "Доступное метро".

    Как сообщает Report со ссылкой на Бакинский метрополитен, только за январь-ноябрь этого года их число увеличилось на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Проект "Доступное метро" запущен в конце марта 2019 года и предназначен для помощи людям в инвалидных колясках, лицам с ограниченными возможностями зрения и слуха, передвигающимся с помощью трости и костылей, гражданам с детскими колясками, пожилым людям и беременным женщинам с ручной кладью.

    "Əlçatan metro" layihəsindən son 3 ildə 4 000 sərnişin istifadə edib
    Around 4,000 passengers used Accessible Metro project in Baku over past 3 years
