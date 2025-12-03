Услугой "Доступного метро" в Азербайджане за три года воспользовались 4 тыс. пассажиров
- 03 декабря, 2025
- 14:33
За последние три года около 4 тыс. пассажиров воспользовались услугами бакинской подземки в рамках проекта "Доступное метро".
Как сообщает Report со ссылкой на Бакинский метрополитен, только за январь-ноябрь этого года их число увеличилось на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Проект "Доступное метро" запущен в конце марта 2019 года и предназначен для помощи людям в инвалидных колясках, лицам с ограниченными возможностями зрения и слуха, передвигающимся с помощью трости и костылей, гражданам с детскими колясками, пожилым людям и беременным женщинам с ручной кладью.
