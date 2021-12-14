"Уральские авиалинии"» запускают прямые рейсы из Калуги и Иркутска в Баку

С 18 декабря авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает рейсы из аэропорта Жуковский в Баку.

С 18 декабря авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает рейсы из аэропорта Жуковский в Баку.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Авиакомпания «Уральские авиалинии» приступает к выполнению регулярных прямых рейсов в столицу Азербайджана из Жуковского, Калуги и Иркутска», - говорится в сообщении.

Как уточняется, рейсы по маршруту Жуковский - Баку - Жуковский будут выполняться по четвергам и субботам. Вылет из аэропорта Жуковский - в 13:00, из Баку - в 18:10. Время в пути составит три часа 10 минут.