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"Уральские авиалинии"» запускают прямые рейсы из Калуги и Иркутска в Баку

"Уральские авиалинии"» запускают прямые рейсы из Калуги и Иркутска в Баку С 18 декабря авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает рейсы из аэропорта Жуковский в Баку.
Инфраструктура
14 декабря 2021 г. 14:35
Уральские авиалинии» запускают прямые рейсы из Калуги и Иркутска в Баку

С 18 декабря авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает рейсы из аэропорта Жуковский в Баку.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Авиакомпания «Уральские авиалинии» приступает к выполнению регулярных прямых рейсов в столицу Азербайджана из Жуковского, Калуги и Иркутска», - говорится в сообщении.

Как уточняется, рейсы по маршруту Жуковский - Баку - Жуковский будут выполняться по четвергам и субботам. Вылет из аэропорта Жуковский - в 13:00, из Баку - в 18:10. Время в пути составит три часа 10 минут.

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Версия на английском языке Ural Airlines launches direct flights from Kaluga and Irkutsk to Baku
Версия на азербайджанском языке “Ural Hava Yolları” Kaluqa və İrkutskdan Bakıya birbaşa uçuşlara başlayır

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