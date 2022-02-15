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"Уральские авиалинии"  удвоят число рейсов из Екатеринбурга в Баку

"Уральские авиалинии"  удвоят число рейсов из Екатеринбурга в Баку С 6 марта "Уральские авиалинии" начнут выполнять полеты в Баку из Екатеринбурга дважды в неделю.
Инфраструктура
15 февраля 2022 г. 15:11
Уральские авиалинии  удвоят число рейсов из Екатеринбурга в Баку

С 6 марта "Уральские авиалинии" начнут выполнять полеты в Баку из Екатеринбурга дважды в неделю.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, авиарейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям, обратный рейс по понедельникам и четвергам.

Авиаперевозчик с 30 марта удвоит число полетов в Азербайджан по маршруту Жуковский-Баку-Жуковский. В настоящее время авиаперевозчик выполняет авиарейсы в этом направлении каждый четверг, с указанной даты полеты будут осуществляться по средам и субботам.

С 9 марта по 23 марта "Уральские авиалинии" начнут выполнять полеты по маршруту Краснодар-Баку-Краснодар каждую среду, с 31 марта – по четвергам. В настоящее время рейсы в этом направлении осуществляются по пятницам.

Авиакомпания также выполняет полеты по маршрутам Иркутск-Баку-Иркутск (по пятницам ) и Красноярск-Баку-Красноярск (по субботам).

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