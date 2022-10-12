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Управление мелиорации и водного хозяйства завершило 3 тендера на 20 млн манатов

Управление мелиорации и водного хозяйства завершило 3 тендера на 20 млн манатов Объединенное управление строящихся объектов мелиорации и ирригации ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" завершило 3 открытых тендера на ремонт и восстановление Суговушанского водохранилища вместе с магистральным каналом протяженностью 5,2 км (
Инфраструктура
12 октября 2022 г. 13:48
Управление мелиорации и водного хозяйства завершило 3 тендера на 20 млн манатов

Объединенное управление строящихся объектов мелиорации и ирригации ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" завершило 3 открытых тендера на ремонт и восстановление Суговушанского водохранилища вместе с магистральным каналом протяженностью 5,2 км (1), технико-экономическое обоснование реконструкции Акушинского канала (ТИА) и подготовку проектной документации (2), а также защиту села Гирик и пограничной заставы Гусарского района от паводковых вод реки Самур (3).

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителями тендеров стали ООО "Körpü - Bina – Tikinti", "Koltek Müşavirlik Anonim Şirkəti" и ЗАО "Euroline" соответственно.

Компаниям-победителям будет выплачено 12,261 миллиона манатов, 4,796 миллиона манатов и 2,677 миллиона манатов соответственно, в целом - 19,734 миллиона манатов.

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Версия на азербайджанском языке Meliorasiya və su təsərrüfatı qurumu 20 mln manatlıq 3 tenderə yekun vurub

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