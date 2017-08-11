Unibank приступил к сотрудничеству с MIDA

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ ОАО Unibank стало очередной кредитной организацией, подписавшей договор о сотрудничестве с Государственным агентством по жилищному строительству (MIDA).

Об этом сообщили Report в пресс-службе MIDA.

В сообщении говорится, что начавший деятельность 25 лет назад Unibank сегодня обслуживает около 950 тыс. корпоративных и индивидуальных клиентов, имеет сеть из 32 филиалов в столице и регионах, по финансовым показателям является одним из самых успешных банков страны.

Отметим, что Unibank стал третьим финансовым партнером агентства. Ранее аналогичные договоры подписали Kapital Bank и Bank BTB.