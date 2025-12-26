Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    UN-Habitat: "Белый город" в Баку - пример реконструкции и преобразования

    Инфраструктура
    • 26 декабря, 2025
    • 15:15
    UN-Habitat: Белый город в Баку - пример реконструкции и преобразования

    "Белый город" в Баку служит примером реконструкции и преобразования города.

    Об этом в интервью американскому бюро Report заявила заместитель Генерального секретаря ООН и Исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах.

    Она считает, что "Белый город" - это место, которое люди с удовольствием посетят во время Всемирного форума городов (WUF13).

    Россбах отметила, что Баку - красивый город, и многие участники смогут многому научиться в плане городского планирования и возрождения городов.

    "Баку интересен тем, что многие из текущих вызовов связаны с опытом этого города и Азербайджана", - добавила она.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

