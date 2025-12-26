UN-Habitat: "Белый город" в Баку - пример реконструкции и преобразования
Инфраструктура
- 26 декабря, 2025
- 15:15
"Белый город" в Баку служит примером реконструкции и преобразования города.
Об этом в интервью американскому бюро Report заявила заместитель Генерального секретаря ООН и Исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах.
Она считает, что "Белый город" - это место, которое люди с удовольствием посетят во время Всемирного форума городов (WUF13).
Россбах отметила, что Баку - красивый город, и многие участники смогут многому научиться в плане городского планирования и возрождения городов.
"Баку интересен тем, что многие из текущих вызовов связаны с опытом этого города и Азербайджана", - добавила она.
С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.
Последние новости
16:43
МИД: Для подписания мирного соглашения Армения должна изменить конституцию и выполнить обязательства по TRIPPВнешняя политика
16:38
Байрамов: Несмотря на напряженность, диалог между Баку и Москвой в 2025 году сохранялся - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
16:33
Судебный процесс по делу Рубена Варданяна перенесен на 30 декабряВнутренняя политика
16:33
Беларусь получила очередную партию истребителей Су-30СМ2В регионе
16:26
Число погибших при взрыве в мечети в Сирии увеличилось до 8 - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
16:24
Глава МИД: Как западные страны могли выдать десятилетнюю визу сепаратисту?Внешняя политика
16:23
Паралимпийский комитет в 2026 году представит новый логотипИндивидуальные
16:18
В Израиле подозреваемый совершил серию нападений: два человека погибли, один раненДругие страны
16:15