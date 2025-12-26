UN-Habitat: "Белый город" в Баку - пример реконструкции и преобразования

"Белый город" в Баку служит примером реконструкции и преобразования города.

Об этом в интервью американскому бюро Report заявила заместитель Генерального секретаря ООН и Исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах.

Она считает, что "Белый город" - это место, которое люди с удовольствием посетят во время Всемирного форума городов (WUF13).

Россбах отметила, что Баку - красивый город, и многие участники смогут многому научиться в плане городского планирования и возрождения городов.

"Баку интересен тем, что многие из текущих вызовов связаны с опытом этого города и Азербайджана", - добавила она.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.