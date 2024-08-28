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Ульвия Мамедова: Госагентство продолжает комплексные меры для охраны водных ресурсов страны

Ульвия Мамедова: Госагентство продолжает комплексные меры для охраны водных ресурсов страны Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана продолжает комплексные меры для охраны водных ресурсов Азербайджана.
Инфраструктура
28 августа 2024 г. 11:50
Ульвия Мамедова: Госагентство продолжает комплексные меры для охраны водных ресурсов страны

Государственное агентство водных ресурсов продолжает комплексные меры для охраны водных ресурсов Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сообщила заместитель руководителя аппарата агентства Ульвия Мамедова на круглом столе "Роль систем управления водными ресурсами в климатически устойчивом сельском хозяйстве", проводимом в преддверии COP29.

По ее словам, агентство реализует проекты физической инфраструктуры, в том числе строительство новых водохранилищ и реконструкция оросительных каналов, а также отдает приоритет формированию новых и альтернативных источников воды, изучению методов эффективного использования морской, коллекторно-дренажной и дождевой воды.

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