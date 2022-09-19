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Улучшается питьевое водоснабжение поселка Муган Гаджигабульского района

Улучшается питьевое водоснабжение поселка Муган Гаджигабульского района ОАО "Азерсу" приступило к реализации нового проекта по улучшению питьевого водоснабжения поселка Муган Гаджигабульского района. Как сообщили Report в "Азерсу", проект реализуется в соответствии с Государственной программой социально-экономического
Инфраструктура
19 сентября 2022 г. 17:14
Улучшается питьевое водоснабжение поселка Муган Гаджигабульского района

ОАО "Азерсу" приступило к реализации нового проекта по улучшению питьевого водоснабжения поселка Муган Гаджигабульского района.

Как сообщили Report в "Азерсу", проект реализуется в соответствии с Государственной программой социально-экономического развития регионов, утвержденной президентом Ильхамом Алиевым.

В рамках первого этапа проекта, который осуществляется за счет внутренних средств акционерного общества, планируется строительство магистрального несущего водовода от магистрального водопровода Кюр-Баку протяженностью 3 км и подключение 270 абонентов. Уже завершена прокладка 2 км линии полиэтиленовыми трубами диаметром 160 мм.

На следующих этапах проекта будет создана новая сеть на территории поселка Муган и установка счетчиков в доме каждого подключенного абонента.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHacıqabul rayonunun Muğan qəsəbəsinin içməli su təchizatı yaxşılaşdırılır

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