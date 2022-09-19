Улучшается питьевое водоснабжение поселка Муган Гаджигабульского района

ОАО "Азерсу" приступило к реализации нового проекта по улучшению питьевого водоснабжения поселка Муган Гаджигабульского района. Как сообщили Report в "Азерсу", проект реализуется в соответствии с Государственной программой социально-экономического

ОАО "Азерсу" приступило к реализации нового проекта по улучшению питьевого водоснабжения поселка Муган Гаджигабульского района.

Как сообщили Report в "Азерсу", проект реализуется в соответствии с Государственной программой социально-экономического развития регионов, утвержденной президентом Ильхамом Алиевым.



В рамках первого этапа проекта, который осуществляется за счет внутренних средств акционерного общества, планируется строительство магистрального несущего водовода от магистрального водопровода Кюр-Баку протяженностью 3 км и подключение 270 абонентов. Уже завершена прокладка 2 км линии полиэтиленовыми трубами диаметром 160 мм.



На следующих этапах проекта будет создана новая сеть на территории поселка Муган и установка счетчиков в доме каждого подключенного абонента.