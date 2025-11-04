Участники Всемирного саммита ООН в Дохе приглашены на форум WUF13 в Баку

Азербайджан считает жилищную политику ключевой опорой инклюзивного развития и социальной стабильности.

Как передает Report, об этом говорится в публикации председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анара Гулиева в соцсети X.

"Сегодня на сессии "Доступное жилье как основа социального развития" в рамках Второго Всемирного социального саммита в Дохе мы подчеркнули, что жилищная политика является одной из ключевых опор социального благополучия и инклюзивного развития", - отметил он.

По его словам, одним из важных направлений государственной жилищной стратегии Азербайджана является поэтапное расселение возвращающихся в Карабах и Восточный Зангезур жителей и создание устойчивых городов со всей необходимой инфраструктурой.

"Мы гордимся тем, что Азербайджан был избран сопредседателем Межправительственной рабочей группы по резолюции Ассамблеи ООН по населенным пунктам "Достойное жилье для всех" и продолжит активно содействовать продвижению справедливой и устойчивой жилищной политики в рамках этой инициативы.13-я сессия Всемирного форума городского развития (WUF13), которая будет проходить в Баку 17-22 мая 2026 года, станет важной глобальной платформой для продолжения дискуссий в данном направлении. Приглашаем всех партнеров и страны собраться вместе в Баку на этом международном мероприятии на тему "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", - отметил А.Гулиев.