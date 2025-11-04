Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Участники Всемирного саммита ООН в Дохе приглашены на форум WUF13 в Баку

    Инфраструктура
    • 04 ноября, 2025
    • 22:26
    Участники Всемирного саммита ООН в Дохе приглашены на форум WUF13 в Баку

    Азербайджан считает жилищную политику ключевой опорой инклюзивного развития и социальной стабильности.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анара Гулиева в соцсети X.

    "Сегодня на сессии "Доступное жилье как основа социального развития" в рамках Второго Всемирного социального саммита в Дохе мы подчеркнули, что жилищная политика является одной из ключевых опор социального благополучия и инклюзивного развития", - отметил он.

    По его словам, одним из важных направлений государственной жилищной стратегии Азербайджана является поэтапное расселение возвращающихся в Карабах и Восточный Зангезур жителей и создание устойчивых городов со всей необходимой инфраструктурой.

    "Мы гордимся тем, что Азербайджан был избран сопредседателем Межправительственной рабочей группы по резолюции Ассамблеи ООН по населенным пунктам "Достойное жилье для всех" и продолжит активно содействовать продвижению справедливой и устойчивой жилищной политики в рамках этой инициативы.13-я сессия Всемирного форума городского развития (WUF13), которая будет проходить в Баку 17-22 мая 2026 года, станет важной глобальной платформой для продолжения дискуссий в данном направлении. Приглашаем всех партнеров и страны собраться вместе в Баку на этом международном мероприятии на тему "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", - отметил А.Гулиев.

    Анар Гулиев Азербайджан жилищная стратегия доступное жилье WUF13
    Фото
    Dohada İkinci Dünya Sammitində iştirak edən ölkələr Ümumdünya Şəhərsalma Forumuna dəvət olunub

    Последние новости

    23:12

    Боевики ХАМАС передали Израилю тело еще одного заложника

    Другие страны
    23:01

    Сенат США в 14-й раз не принял законопроект о финансах для правительства

    Другие страны
    23:00
    Фото

    Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана

    Внешняя политика
    22:57

    Президент РФ сообщил о разработке новых крылатых ракет с ядерными двигателями

    В регионе
    22:49

    Путин: Корабль НАТО присутствовал в зоне испытаний "Буревестника"

    В регионе
    22:41
    Фото

    Глава Минэкономики Армении заявил о поставках зерна из Казахстана через Азербайджан

    В регионе
    22:36
    Фото

    Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу им. Бюльбюля

    Наука и образование
    22:26
    Фото

    Участники Всемирного саммита ООН в Дохе приглашены на форум WUF13 в Баку

    Инфраструктура
    22:13
    Фото

    В Найроби провели мероприятие по случаю 8 Ноября - Дня Победы

    Внешняя политика
    Лента новостей