Участникам форума NUFA3 организован ознакомительный тур в Шуше
Инфраструктура
- 15 октября, 2025
- 17:53
Участники III Национального градостроительного форума (NUFA3), проходящего в Ханкенди, посетили город Шуша, где для них был организован ознакомительный тур.
Как сообщает Report, об этом сообщил специальный представитель президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов.
По его словам, участники форума ознакомились с масштабными проектами восстановления и реконструкции, реализуемыми в городе.
В форуме участвуют около 400 представителей государственных и частных структур, международных организаций, академических институтов и гражданского общества из более чем 60 стран.
