Участникам форума NUFA3 организован ознакомительный тур в Шуше

    Инфраструктура
    15 октября, 2025
    • 17:53
    Участники III Национального градостроительного форума (NUFA3), проходящего в Ханкенди, посетили город Шуша, где для них был организован ознакомительный тур.

    Как сообщает Report, об этом сообщил специальный представитель президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов.

    По его словам, участники форума ознакомились с масштабными проектами восстановления и реконструкции, реализуемыми в городе.

    В форуме участвуют около 400 представителей государственных и частных структур, международных организаций, академических институтов и гражданского общества из более чем 60 стран.

    Лента новостей