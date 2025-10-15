Участникам форума NUFA3 организован ознакомительный тур в Шуше

Участники III Национального градостроительного форума (NUFA3), проходящего в Ханкенди, посетили город Шуша, где для них был организован ознакомительный тур.

Как сообщает Report, об этом сообщил специальный представитель президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов.

По его словам, участники форума ознакомились с масштабными проектами восстановления и реконструкции, реализуемыми в городе.

В форуме участвуют около 400 представителей государственных и частных структур, международных организаций, академических институтов и гражданского общества из более чем 60 стран.