Убытки "Азеристиликтеджхизат" превысили 14 млн манатов

В 2021 году убытки ОАО "Азеристиликтеджхизат" составили 14 145,3 тыс. манатов с учетом суммы субсидии, выделенной в связи с тем, что тарифы на тепловую энергию в Азербайджане ниже себестоимости.

В 2021 году убытки ОАО "Азеристиликтеджхизат" составили 14 145,3 тыс. манатов с учетом суммы субсидии, выделенной в связи с тем, что тарифы на тепловую энергию в Азербайджане ниже себестоимости.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров за 2021 год.

Согласно документу, в прошлом году акционерное общество оказало услуги потребителям на сумму 15 397,2 тыс. манатов, из которых 13 454,6 тыс. манатов или 87,4% пришлось на услуги теплоснабжения, 1 493,7 тыс. манатов или 9,7% - на услуги горячего водоснабжения, 448,8 тыс. манатов или 2,9% - по служебным договорам.

Поступления от услуг составили 13 528,7 тыс. манатов, в том числе за услуги теплоснабжения - 12 496,5 тыс. манатов или 92,4%, за услуги горячего водоснабжения - 624,2 тыс. манатов или 4,6%, по по служебным договорам - 408 тыс. манатов или 3%.

В прошлом году уровень сбора составил 87,9 %, в том числе для не населения - 97,8 %, для населения - 74,2%.

В 2021 году производственные расходы "Азеристиликтеджхизат" составили 61 544,1 тыс. манатов, из которых 83,6% пришлось на Бакинское, а 16,4% - на региональное тепловое хозяйство.