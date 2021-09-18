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У водохранилища "Гюней-Загалы" прошла экологическая акция

У водохранилища "Гюней-Загалы" прошла экологическая акция По инициативе дочерней компании ЗАО AzerGold - ООО Daşkəsən Dəmir Filiz и при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана состоялась экологическая акция вокруг водохранилища "Гюней-Загалы" в Дашкесанском раойне.
Инфраструктура
18 сентября 2021 г. 13:44
У водохранилища Гюней-Загалы прошла экологическая акция

По инициативе дочерней компании ЗАО AzerGold - ООО Daşkəsən Dəmir Filiz и при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана прошла экологическая акция вокруг водохранилища "Гюней-Загалы" в Дашкесанском раойне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AzerGold.

Водохранилище "Гюней-Загалы" находится в 8 километрах к югу от города Дашкесан, между деревнями Хошбулаг и Загалы, у долины реки Гошгарчай. Водохранилище было построено в 1969-ом году с целью обеспечения потребностей Азербайджанского горнодобывающего комбината по переработке руды в технической воде в производстве концентрата мокрым способом. В тот период для производства 1 млн тон концентрата использовалось около 3 млн кубометров воды из водохранилища. Объем воды, требуемой для производства 1,2 млн тон концентрата в будущем, составит 3,6 млн кубометров. На данный момент со стороны ООО предпринимаются необходимые меры для охраны водных ресурсов водохранилища, находящегося на балансе компании.

Отметим, что в рамках акции, посвященной дате 18 сентября – Международному дню очистки побережья, представители ЗАО AzerGold и Минэкологии территория вокруг водохранилища была очищена от различных бытовых отходов. Собранные отходы были направлены на переработку, а на территории были установлены различные просветительские табло, призывающие охранять окружающую среду.

В рамках акции с целью увеличения популяции рыб при участии министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева, председателя правления ЗАО AzerGold Закира Ибрагимова, директора ООО Daşkəsən Dəmir Filiz Огтая Мамедова, в водохранилище были выпущены мальки форели.

Отметим, что Международный день очистки побережья — это календарь масштабных кампаний по очистке берегов водоемов. На протяжении последних 30 лет более 100 стран мира ежегодно отмечают этот день. С этой целью десятки тысяч людей по всему миру вызвались очистить берега своих земель.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGüney-Zağalı su anbarından konsentratın istehsalı üçün sərfiyyat artırılacaq

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