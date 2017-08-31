Туркменистан и Грузия обсудили создание нового транспортного коридора через территорию Азербайджана

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Новая инициатива создания транспортного коридора Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Румыния рассматривается на встречах, которые премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили проводит в ходе официального визита в Туркменистан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

По информации пресс-службы правительства Грузии, 30 августа Георгий Квирикашвили встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым. На встрече обсуждались вопросы углубления сотрудничества в различных сферах. Премьер отметил большой потенциал для дальнейшего развития торгово-экономических отношений. Стороны рассмотрели возможность активного участия Туркменистана в осуществлении проекта Шелкового пути.

Премьер-министр Грузии после встречи заявил, что на встрече обсуждались лишь общие вопросы и говорить о конкретных результатах пока рано.