Турецкий министр: Сроки доставки грузов из Китая в Европу сократятся до 14 дней

Турецкий министр: Сроки доставки грузов из Китая в Европу сократятся до 14 дней Срок доставки грузов из Китая в Европу через Средний коридор может сократиться с 18 до 14 дней.
Инфраструктура
25 августа 2025 г. 11:39
Турецкий министр: Сроки доставки грузов из Китая в Европу сократятся до 14 дней

Срок доставки грузов из Китая в Европу через Средний коридор может сократиться с 18 до 14 дней.

Как сообщает Report, об этом говорится в интервью министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу изданию Milliyet.

По его словам, период доставки сократится до 14 дней после ввода в эксплуатацию железнодорожной линии Карс-Ыгдыр-Аралык-Дилуджу, являющейся участком Зангезурского коридора.

"Через Суэцкий канал доставка занимает более 35 дней, а морским путем через мыс Доброй Надежды - свыше 45 дней. С планируемым проектом Пути развития, включающим как морской, так и железнодорожный транспорт, этот показатель составляет 25 дней", - сказал Уралоглу.

Министр отметил, что проект Зангезурского коридора также создаст дополнительные возможности для региональной транспортной логистики.

"Зангезурский коридор укрепит региональный мир и экономическое сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Арменией. Мы являемся единственными вратами для Армении, открывающимися на Запад", - добавил он.

