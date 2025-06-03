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Турецкий лоукостер начал полеты из Стамбула в Нахчыван - ВИДЕО

Турецкий лоукостер начал полеты из Стамбула в Нахчыван - ВИДЕО Стартовали бюджетные рейсы по маршруту Стамбул-Нахчыван-Стамбул
Инфраструктура
3 июня 2025 г. 09:45
Турецкий лоукостер начал полеты из Стамбула в Нахчыван - ВИДЕО

Турецкая бюджетная авиакомпания AJet (торговая марка Turkish Airlines) с сегодняшнего дня запустила рейсы из Стамбула (Турция) в Нахчыван (Азербайджан) и в обратном направлении.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, полеты выполняются два раза в неделю - по вторникам и субботам.

Самолет, вылетевший из международного аэропорта имени Сабихи Гекчен в 05:55 по местному времени, приземлился в Нахчыванском международном аэропорту в 09:05 (по Баку).

До сих пор рейсы Нахчыван-Стамбул-Нахчыван выполнялисьTurkish Airlines, а стоимость билетов составляла от 300 до 600 манатов.

Стоимость билетов на рейс AJet начинаются от 120 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİstanbul-Naxçıvan-İstanbul reysi üzrə uçuşlara başlanılıb - VİDEO

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