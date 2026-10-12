Shafaq News: Премьер-министр Ирака посетит Саудовскую Аравию 14 октября

Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди планирует 14 октября посетить Саудовскую Аравию, после чего направится в Кувейт.

Как передает Report со ссылкой на Shafaq News, об этом сообщили источники телеканала.

По их данным, министр нефти Ирака Басем Мухаммед Худейр уже прибыл в Саудовскую Аравию для подготовки повестки предстоящих переговоров.

Визит аз-Зейди в королевство ранее планировался на июль, однако был отменен после ударов саудовских сил по нескольким объектам на территории Ирака.

Официального подтверждения предстоящей поездки со стороны Багдада и Эр-Рияда пока не поступало.