Shafaq News: Премьер-министр Ирака посетит Саудовскую Аравию 14 октября
Другие страны
- 12 октября, 2026
- 01:45
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Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди планирует 14 октября посетить Саудовскую Аравию, после чего направится в Кувейт.
Как передает Report со ссылкой на Shafaq News, об этом сообщили источники телеканала.
По их данным, министр нефти Ирака Басем Мухаммед Худейр уже прибыл в Саудовскую Аравию для подготовки повестки предстоящих переговоров.
Визит аз-Зейди в королевство ранее планировался на июль, однако был отменен после ударов саудовских сил по нескольким объектам на территории Ирака.
Официального подтверждения предстоящей поездки со стороны Багдада и Эр-Рияда пока не поступало.
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