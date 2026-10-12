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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Shafaq News: Премьер-министр Ирака посетит Саудовскую Аравию 14 октября

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    • 12 октября, 2026
    • 01:45
    Shafaq News: Премьер-министр Ирака посетит Саудовскую Аравию 14 октября

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди планирует 14 октября посетить Саудовскую Аравию, после чего направится в Кувейт.

    Как передает Report со ссылкой на Shafaq News, об этом сообщили источники телеканала.

    По их данным, министр нефти Ирака Басем Мухаммед Худейр уже прибыл в Саудовскую Аравию для подготовки повестки предстоящих переговоров.

    Визит аз-Зейди в королевство ранее планировался на июль, однако был отменен после ударов саудовских сил по нескольким объектам на территории Ирака.

    Официального подтверждения предстоящей поездки со стороны Багдада и Эр-Рияда пока не поступало.

    Али аз-Зейди Саудовская Аравия
    İraqın baş naziri oktyabrın 14-də Səudiyyə Ərəbistanına səfər edəcək
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    Shafaq News: Премьер-министр Ирака посетит Саудовскую Аравию 14 октября

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