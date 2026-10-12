Иран заявил, что соглашение с Оманом не означает открытия Ормузского пролива

Соглашение между Ираном и Оманом об определении безопасных маршрутов судоходства в Ормузском проливе не предусматривает его немедленного открытия.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади в интервью телеканалу SNN.

По его словам, двустороннее соглашение с Оманом о маршрутах входа и выхода из пролива представляет собой важный правовой и технический шаг, который заменит действовавшие ранее процедуры.

При этом Гарибабади подчеркнул, что достигнутая с Маскатом договоренность не означает немедленного открытия Ормузского пролива.

Иранский дипломат сообщил, что Тегеран и Маскат намерены зарегистрировать соглашение в Международной морской организации (IMO), действующей под эгидой ООН.

По его словам, открытие пролива полностью зависит от выполнения Соединенными Штатами взятых на себя обязательств. Гарибабади отметил, что на данном этапе Иран не обязан возобновлять судоходство через Ормузский пролив.

Замглавы МИД добавил, что Иран продолжит контролировать пролив до тех пор, пока Вашингтон не осознает невозможность военного урегулирования конфликта.