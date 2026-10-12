Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Иран заявил, что соглашение с Оманом не означает открытия Ормузского пролива

    В регионе
    • 12 октября, 2026
    • 01:19
    Иран заявил, что соглашение с Оманом не означает открытия Ормузского пролива

    Соглашение между Ираном и Оманом об определении безопасных маршрутов судоходства в Ормузском проливе не предусматривает его немедленного открытия.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади в интервью телеканалу SNN.

    По его словам, двустороннее соглашение с Оманом о маршрутах входа и выхода из пролива представляет собой важный правовой и технический шаг, который заменит действовавшие ранее процедуры.

    При этом Гарибабади подчеркнул, что достигнутая с Маскатом договоренность не означает немедленного открытия Ормузского пролива.

    Иранский дипломат сообщил, что Тегеран и Маскат намерены зарегистрировать соглашение в Международной морской организации (IMO), действующей под эгидой ООН.

    По его словам, открытие пролива полностью зависит от выполнения Соединенными Штатами взятых на себя обязательств. Гарибабади отметил, что на данном этапе Иран не обязан возобновлять судоходство через Ормузский пролив.

    Замглавы МИД добавил, что Иран продолжит контролировать пролив до тех пор, пока Вашингтон не осознает невозможность военного урегулирования конфликта.

    Ормузский пролив Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    İran XİN: Omanla razılaşma Hörmüz boğazının dərhal açılması demək deyil
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    05:48

    В эстонской Нарве жители возмущены резким ростом цен на отопление

    Другие страны
    05:13

    Япония сообщила о запуске КНДР двух баллистических ракет

    Другие страны
    04:56

    Axios раскрыл причину переноса визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Другие страны
    04:21

    В Ормузском проливе подорвался на мине танкер с 750 тыс. баррелей нефти

    В регионе
    03:49

    Дональд Трамп: Новый пресс-секретарь Белого дома проведет первый брифинг 13 октября

    Другие страны
    03:13

    Канада намерена увеличить поставки нефти и дизельного топлива в США

    Другие страны
    02:57

    В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Другие страны
    02:22

    На границе Египта и Судана нанесен авиаудар по золотому руднику, погибли десятки шахтеров

    Другие страны
    01:45

    Shafaq News: Премьер-министр Ирака посетит Саудовскую Аравию 14 октября

    Другие страны
    Лента новостей