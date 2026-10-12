Канада намерена увеличить поставки нефти и дизельного топлива в США
Другие страны
- 12 октября, 2026
- 03:13
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Власти Канады планируют наращивать экспорт нефти и дизельного топлива в США.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Канады Марка Карни по итогам его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
"Мы продолжим стремиться к максимальному увеличению экспорта нефти и дизельного топлива в США, который значительно превышает 1 млн баррелей дизельного топлива в сутки", - отмечается в заявлении.
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