Билл Гейтс предупредил о росте киберугроз из-за развития ИИ в 2027 году

Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил, что стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) может привести к серьезным киберугрозам в 2027 году.

Как передает Report, об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

"Сферой, в которой мы увидим наиболее резкие изменения в следующем году, станут кибератаки. Уже существует бизнес-модель, основанная на вымогательстве денег с помощью угроз или создании сбоев, способных повлиять на фондовый рынок", - отметил Гейтс.

По его словам, сочетание новейших моделей ИИ, отсутствия достаточных ограничений и деятельности злоумышленников может привести к "множеству неприятных сюрпризов" в киберсфере.

При этом Гейтс считает, что выход искусственного интеллекта из-под контроля пока не представляет собой наиболее насущную угрозу для человечества.

По его мнению, потребуется еще несколько лет, прежде чем развитие ИИ достигнет уровня, позволяющего ему оказывать столь масштабное влияние на мир.