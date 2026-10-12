В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8
Другие страны
- 12 октября, 2026
- 02:57
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Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в районе полуострова Минахаса на севере индонезийского острова Сулавеси.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков находился в 154 км к западу от города Горонтало с населением около 144 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 184 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
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