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    В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Другие страны
    • 12 октября, 2026
    • 02:57
    В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в районе полуострова Минахаса на севере индонезийского острова Сулавеси.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    Эпицентр подземных толчков находился в 154 км к западу от города Горонтало с населением около 144 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 184 км.

    Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

    Землетрясение Индонезия
    İndoneziyada 5,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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