В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в районе полуострова Минахаса на севере индонезийского острова Сулавеси.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 154 км к западу от города Горонтало с населением около 144 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 184 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.